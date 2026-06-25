気象台は、25日午後6時06分に、レベル３土砂災害警報を高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、三豊市などに発表しました。香川県では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■高松市●レベル３土砂災害警報【発表】■丸亀市●レベル３土砂災害警報【発表】■坂出市●レベル３土砂災害警報【発表】■善通寺市●レベル２土砂災害注意報■観音寺市●レベル３土砂災害警報【発表】■三豊市●レベル３土砂災害警報【発