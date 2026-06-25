【その他の画像・動画等を元記事で観る】異世界ファンタジーコミック誌「comicグラスト」の大ヒットシリーズ『不運からの最強男』が、2027年にTVアニメ放送されることが決定し、同時にティザービジュアルも解禁となった。さらに、声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定！夏公開予定のイメージPVに使用される。＜千葉翔也「ラックアウト」コメント＞