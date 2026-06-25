新チーム全体練習 宝山湖OKURAボールパーク(三豊市山本町神田) J3カマタマーレ讃岐が新しいシーズンに向けて全体練習をスタートさせました。 カマタマーレはJ2とJ3の40チームで争った特別リーグで38位に沈みました。 特別リーグの後、引退や契約満了で8人の選手が抜け、IPU環太平洋大学を卒業したイ・ジンヨン選手ら韓国籍の4人を含む6人が新たに加わり