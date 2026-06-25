お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）の熱愛が6月25日に相次いで報じられた。お相手はタレントの磯部希帆（34）だ。【もっと読む】「CMで小出し」も「過去作放送」もできない渡部建の二重苦…ドクターX放送で米倉涼子と田中圭にも復帰抜かれる悲哀河本をめぐっては、妻でアイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」元メンバーの女性と離婚していたことが4月13日に一部メディアが報じていた。わずか2カ月の間にプライベ