【芸能界クロスロード】和久田麻由子アナ成功のカギは、“NHKの鎧”を脱いで個性を出せるかにあるサッカー北中米W杯に沸く日本列島をさらに熱くしている日本テレビ・スペシャルアンバサダーの本田圭佑（40）。日本代表時代からの「我が道をゆく」スタイルは解説者になっても変わらない。第1戦に続き第2戦でも解説を務めたテレビ中継で次々に飛び出す本田の話に視聴者は画面を目で追いながら「聞き逃すまい」と神経を集中させる