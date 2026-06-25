県教育委員会は2026年度実施する公立高校入試の育成型選抜で、スポーツ分野で実績のある県外生の受け入れを拡充します。県教育委員会によりますと、拡充するのは、2027度の公立高校入試の育成型選抜のうち、スポーツ大会の成績などを重視して評価する「実績重視枠」の生徒です。競技力向上などのため、各校からの要望が強かったということです。運動分野の「実績重視枠」は、スポーツ拠点校となっている鳴門渦潮