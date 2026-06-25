25日未明、千葉・松戸市の踏切で作業をしていた男性3人が飲酒運転の車にはねられ、1人が死亡する事故が発生、フィリピン国籍の19歳の男が逮捕されました。フィリピン国籍の19歳の男は午前1時ごろ、松戸市松戸新田で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転し、京成松戸線の踏切内でレールの交換作業をしていた作業員の山下慎一郎さんら3人をはね、けがをさせた疑いで現行犯逮捕されました。山下さんは病院に搬送されましたが、その後、