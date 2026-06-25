国税庁は2025年度に全国の国税局査察部・通称「マルサ」が告発した脱税事件の脱税額がおよそ84億円だったと公表しました。【映像】スーツケースに詰められた札束（実際の様子）国税庁によりますと、2025年度に全国の国税局が告発した脱税事件は82件に上り、脱税総額はおよそ84億円でした。告発した事件の数は、その前の年度から減ったものの、1件当たりの脱税額が1億円を超え、過去10年間で最高額となりました。業種別では