「量を増やしてほしい」という夫の一言が、妻には料理を否定されたように聞こえてしまったようです…。そこへ義母の手料理差し入れまで登場。妻のモヤモヤが倍増しそうな気はするけれど、妻にも闇がありそうな予感。息子が抱えていた本音も、そろそろ表に出てきそう。いったいどんな展開を迎えるのでしょう。>>【まんが】妻の手料理に異議あり(ウーマンエキサイト編集部)