2035年の配備を目指して日本がイギリス、イタリアと共同で進める次期戦闘機の開発計画をめぐりカナダが関心を示し日本側に伝えていたことがわかりました。【映像】カナダが関心を示す次期戦闘機（実際の様子）小泉防衛大臣は24日、カナダのマクギンティ国防相と会談しました。25日に日本記者クラブで会見したマクギンティ氏は、会談の場で次期戦闘機について「何か一緒に製造できるとすればプラスなのでもっと詳しく知りたい