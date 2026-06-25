オランダ・ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、日本時間のあす未明、帰国の途に就かれます。両国の王室と絆を深め、さらに陛下は、「次の世代への橋渡しもできたのではないか」と振り返られました。「本当に温かく迎えていただいておりますこと、本当に嬉しく思っております」きのう、国賓としての海外訪問を振り返り、感謝を述べられた天皇陛下。最初の訪問先、オランダで滞在されたのは、20年ぶりの“思い出の城”。王室の