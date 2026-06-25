「美人局（つつもたせ）」の手口で、少女とホテルに入った男性から現金を脅し取った疑いで、男3人が逮捕されました。斉藤蓮容疑者（22）ら3人は2025年、男性に「俺の女とホテルに入っただろ」などと示談金を要求し、あわせて122万円を脅し取った疑いが持たれています。同じ容疑で書類送検された17歳の少女が、SNSでいわゆる「パパ活」相手を募集し斉藤容疑者らが示談を迫る手口で、その際、斉藤容疑者らはチャットGPTで「不同意性