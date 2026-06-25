アメリカのトランプ大統領は建国250年を記念する行事の一環として、支持者らを前に演説し自身の成果をアピールしました。【映像】トランプ氏が建国行事で演説（実際の様子）トランプ大統領「250周年を目前に、アメリカの復活を宣言できることをうれしく思う」7月4日にアメリカ建国250年を迎えるのを前に首都ワシントンでは24日、記念行事のキックオフイベントが開かれトランプ大統領が演説しました。トランプ大統領は集まっ