由利本荘市でクマが市街地に出没したことを想定した訓練が行われました。由利本荘市では今月市内の公園にクマが出没し1週間以上立ち入りが制限されていて、参加した人たちが緊急銃猟を行う手順を確認しました。訓練には由利本荘市の職員や警察官、それに地元猟友会のメンバーなど約40人が参加しました。市の中心部にある本荘公園にクマが出没し、敷地内にとどまった想定です。本荘公園では今月1日にクマが目撃されてから1週