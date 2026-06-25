人気ロックバンドB’zのボーカル・稲葉浩志さんが今年9月、故郷の津山市でソロライブを開催することが決まっています。早くも熱気に包まれる市内では、全国から集まるファンをもてなす準備が進められています。 【画像を見る】稲葉さんの高校時代のラケットも展示「178ギャラリー」地元津山市で凱旋ライブ街の様子は？ 近くの宿泊施設は告知されるやいなや満室に 2年ぶりとなる稲葉浩志さんのソロライブは、9月22