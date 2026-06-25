日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円８１～８２銭と前日に比べ１０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円８１～８５銭と同２５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１３５９～６０ドルと同０．０００８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS