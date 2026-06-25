多くの人はカレンダーに合わせて休みを取るが、その休日は本当に自分に合っているのだろうか。大きな成果を出す人のなかには、仕事と休息を主体的にとる人が少なくないという。執事として多くの富裕層と交流してきた新井直之氏が、実例を交えて休暇哲学を説く。※本稿は、日本バトラー＆コンシェルジュ代表の新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。多くの人が同じ日に休