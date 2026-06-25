日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5645枚だった。 ◯2026年7月限（特別清算日：7月10日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券5645(5645) ABNクリアリン証券 5596(5596) バークレイズ証券3448(3448) SBI証