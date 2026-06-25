日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月25日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7040枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券7040(7040) ABNクリアリン証券 6269(6269) バークレイズ証券5822(5822) ビ&#1254