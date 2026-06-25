国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は6月24日に日本で、「イランの核関連施設に対する査察をできるだけ早く実施したい」と述べました。グロッシ事務局長は「われわれは間もなく、査察の方法、日程、手順および対象地点について検討を開始する予定である。査察は必ず実施され、イラン政府との協力の下でおこなわれる」と強調しました。（提供/CGTN Japanese）