白鶴酒造は、カプコンのゲーム「大神」20周年記念のコラボレーション商品「白鶴 大神20周年記念日本酒セット」の予約受付を、2026年7月13日午前9時59分まで同社公式オンラインショップで行っている。発送は11月から順次の予定。「雷撃酒」から着想、「クシナダ」が磨き抜いた味わいをイメージ同ゲームの20周年記念アートを使用した限定デザインパッケージの日本酒と、オリジナルグラス、オリジナル桧枡のセット。同ゲームの"和"の