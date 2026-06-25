大阪の百貨店で「桃」に特化した催事、「桃フェス」が開かれています。 （MBS前田春香アナウンサー）「今年も桃の季節がやってきました。そんな中、あべのハルカス近鉄本店では初めての桃フェスが開催されていまして、多くの人でにぎわっています」 6月25日から始まった“メロい”（=メロメロになるほど魅力的）“エモい”（=心が揺さぶられるほどエモーショナル）桃スイーツが集まったその名も「MOMOフ