神奈川県横須賀市ＪＡよこすか葉山は２５日、台風７号接近に伴う荒天が予想されるとして、２７、２８日に大型農産物直売所「すかなごっそ」（横須賀市長井）で開催予定のイベントを延期すると発表した。２７日はＪＡめぐみの（岐阜県）と連携してフランクフルトなどを販売し、２８日は焼きトウモロコシ３００本の対面販売を予定していた。対面販売は７月４日に、フランクフルトの販売は８月ごろに行うという。