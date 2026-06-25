6月24日、timelesz・篠塚大輝の初冠番組『スポンジ・シノ2』（テレビ朝日系）のイベント『スポンジ・シノ 真夏の超吸収フェス』の開催が発表された。会場は東京・EXシアター六本木で、7月27・28日の2日間にわたっておこなわれる。今年1月に放送された第一弾が好評を博し、6月に第2弾が放送されたばかりだ。待望のイベント発表を受け、篠塚のファンは歓声を上げたのだが、同時に「会場」をめぐって想定外の波紋が広がっている