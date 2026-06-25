6月24日、韓国の人気ガールズグループ・TWICEのモモ（29）がInstagramを更新。身に着けている指輪について言及する内容だったが、注目を集めたのはその大胆な服装だった――。「danger signatureのアイコニックなデザインが好き」という言葉とともに、モモがジュエリーブランド・TASAKIの食虫植物からインスパイアされたというパールのリングを指にはめた写真を投稿しているのだが、「モモさんの衣装は脇腹の部分がざっくりと開き