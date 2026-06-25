「私はねー、ボクシングに出会ってから、人生観が“380度”変わったんです」──。唯一無二の言葉で多くの人を笑わせたガッツ石松さん（本名・鈴木有二さん・享年76）。日本人初のライト級世界王者になった際、両手を挙げてジャンプした歓喜のポーズが「ガッツポーズの元祖」として知られるガッツ石松さんだが、彼の伝説が注目されている。ガッツ石松さんが、娘の鈴木佑季さんと監修したベストセラー『最驚！ガッツ伝説』（2004年7