記事ポイント私立医学部は推薦枠が定員の3割超の大学も存在全国27校舎のデータと1対1指導で志望大学別に対策学力診断から大学別プレテストまで一貫受講体制 メディカルラボは、学科試験だけでなく面接や小論文、志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができる「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」を2026年6月29日(月)より開講します。河合塾グループが運営する医系専門予備校として全国27校舎で蓄積したデータと完全1対1