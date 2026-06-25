国税庁は、通称「マルサ」が2025年度に告発した脱税の総額が84億円で、1件あたりの脱税額の平均は過去10年で最も高い1億200万円だったと発表しました。スーツケースの中に敷き詰められた札束。現金2億円が隠されていました。国税庁によりますと、全国の国税局査察部、通称「マルサ」が2025年度、検察庁に告発した脱税は82件で、総額は84億円にのぼり、1件あたりの脱税額の平均は過去10年で最も高い1億200万円でした。脱税で不正に