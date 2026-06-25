日産自動車九州（福岡県苅田町）は２５日、大雨で一部の部品の供給に影響が出ているとして、同日午後８時から第２工場の稼働を停止することを明らかにした。２６日午前中も稼働を見合わせる。第１工場は通常通り稼働する。日産九州は日産自動車の子会社で、国内生産の主力拠点として輸出向けの「ローグ」やミニバン「セレナ」などを製造している。