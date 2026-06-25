国税庁は、全国の国税局査察部、通称「マルサ」が2025年度に告発した脱税の総額が84億円で、1件あたりの脱税額は、過去10年で最も高い1億200万円だったと発表しました。自宅のクローゼットの奥に置かれた缶を開けると…1000万円の束が9束と100万円の束が10束。あわせて現金1億円が隠されていました。これは国税庁が公開した不正資金の隠し場所の実例です。国税庁によりますと、2025年度は、SNSを利用して活動するインフルエンサー