夏の甲子園出場を懸けた高校野球秋田大会の組み合わせが決まりました。開幕は来月8日で35チームによる戦いが始まります。25日は、それぞれの高校のキャプテンなどが一堂に会し組み合わせ抽選に臨みました。抽選は春の県大会の上位8チームをシード校として、4つのブロックに振り分けて行われました。今年は3つの連合チームを含め、去年より1チーム少ない35チームが出場します。それではブロッ