県内も日に日に夏らしくなってきました。これからの時期、注意が必要なのが熱中症です。熱中症は本格的な夏を迎える前の今の時期から予防対策をすることが大切です。症状や予防法について専門の医師に取材しました。※詳しくは映像をご覧ください♢♢♢♢♢高齢者や子どもは、自分で体調不良を感じたり、訴えたりすることができない人も多く知らずのうちに熱中症を発症していることも多いそうです。高齢