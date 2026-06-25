大仙市の自宅で父親を包丁で殺害した罪に問われている男の裁判です。25日は被告人質問が行われ、「犯行の1週間前から食事がキュウリ1本に激減し殺されると思った。」などと述べました。起訴されているのは大仙市協和峰吉川の無職、進藤藤行被告52歳です。起訴状などによりますと進藤被告は去年8月、自宅で当時93歳の父親の首を包丁で切りつけるなどして殺害した罪に問われています。脳出血の後遺症でうまく話すことができないとし