声優の伊藤彩沙の公式Instagramが更新され、写真集の取材時に撮影されたというオフショットが公開された。 参考：中村悠一は声優界屈指の“名バイプレイヤー”『黄泉のツガイ』『日本三國』で際立つ助演力 投稿には、白いフリル襟に黒リボンをあしらったワンピース姿をはじめ、肩のフリルが目を引く黒のロングスリーブコーディネート、水色のチェック柄スカートを合わせた爽やかな装