山形市によりますと、きょう午後3時30分ごろ、山形県山形市山寺の雑木林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所（地図） 現場近くには住宅や山寺芭蕉記念館などがあります。市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月25日（木曜）午後3時30分頃大字山寺地内の雑木林にてクマ1頭を目撃6月25日（木曜）午前11時53分頃大字中桜田地内の路上にてクマ1頭を目撃6月