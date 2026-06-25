◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）西武は連敗ストップをかけ、楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）を戦う。左脇腹の違和感などで試合から遠のいていたタイラー・ネビン内野手が「４番・ＤＨ」で１２日・巨人戦（ベルーナＤ）９試合ぶりにスタメンに復帰。２３日の同戦（楽天）で規定打席に到達し、試合前時点で打率３割０分３厘でリーグ２位に浮上した長谷川信哉外野手が「３番・中堅」で先発