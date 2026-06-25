◆第４９回帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝６月２５日、美浦トレセン帝王賞連覇を目指すミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が、坂路で順調な仕上がりをアピールした。単走で５２秒５―１２秒３を馬なりでマークして、迫力のある大きな動きを見せた。田中博調教師は「順調にきています。今日もいい頃のミッキーファイトの動きでした。この子にしては息