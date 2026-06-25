記録的な熱波に見舞われているヨーロッパ。イギリス南部でも6月の観測史上最も暑くなりましたが、その過酷な暑さに対応する環境が整っていないようです。エッフェル塔前の広場で水浴びをする人たち。ヨーロッパで猛威を振るう熱波の影響で、フランス・パリでは40.9℃を記録し、6月として最も暑い日となりました。イギリス・ロンドンでも…。記者「午後1時です。直射日光が非常に強く、手元の温度計では、41℃を記録しています」イ