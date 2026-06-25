去年4月、栃木県足利市の住宅に侵入し、スニーカーなどを盗んだとして男2人が逮捕されました。このうち1人は、3年前、宇都宮市で時速160キロで死亡事故を起こしたとして危険運転致死の罪で起訴され、保釈中でした。【写真を見る】「もうあり得ない」160キロの猛スピードで死亡事故を起こした男が保釈中に犯行 住宅侵入しスニーカーなどを盗んだか遺族がにじませる怒り首元にタトゥーの入った男。窃盗などの疑いで逮捕された