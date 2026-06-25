政府はきょう（25日）、高市政権として初めてとなる、いわゆる「女性版骨太の方針」を決定しました。高市総理は「スピード感を持って推し進め、女性活躍を含めた日本の人材力の底上げを図る」と意欲を示しました。高市総理「我が国の人材力を高めると共に、国民の皆様お一人お一人が希望に応じて生き生きと活躍できる社会の実現を目指しております。女性の力がさらに発揮されることは非常に重要です」政府はきょう、総理官邸で男女