◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は２５日、西武戦のスタメンを発表した。チームは現在、２連勝中。先発マウンドは前田健太投手だ。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は、今季６試合に登板して０勝３敗、防御率４・５６。西武戦前には向けて「投げてる感覚とか状態は悪くないと思う。あとはしっかり試合の中で結果を出していければいいなと思います」と語っていた。以下、楽天のスタメン