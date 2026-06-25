危険運転致死傷罪の適用要件の曖昧さを解消するため数値基準を盛り込んだ改正法案がきょう午後、衆議院本会議で可決・成立しました。衆議院本会議で可決・成立したのは、自動車運転処罰法の改正案です。適用要件の曖昧さが指摘されている「危険運転致死傷罪」を見直すため、飲酒運転と高速度で新たに数値基準を設けています。呼気のアルコール濃度が「0.5ミリグラム以上」の場合や、最高速度が60キロ以下の一般道で制限速度を50キ