7月1日に静岡･沼津市で行われる将棋の「棋聖戦第3局」の昼食として提供される注目の「勝負メシ」6品が6月25日に発表されました。将棋の「棋聖戦」第3局は来月1日、沼津市の沼津御用邸記念公園で開催され、タイトル保持者の藤井聡太六冠に服部慎一郎七段が挑みます。そこで、注目が集まるのが「勝負メシ」です。沼津市は25日、棋聖戦で対局する両棋士に食べてもらいたい「勝負メシ候補」6品を発表しました。候補となったのは、ご当