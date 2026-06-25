静岡会場限定のアイテムなどが並ぶ期間限定のディズニーストアの出店が25日から静岡市葵区の新静岡セノバで始まりました。（記者）「きょう（6月25日）から始まるディズニーストアのポップアップイベント。開店前から多くのお客さんが集まっています」今回の出店では、ディズニーストアの人気商品や静岡会場限定のアイテムなど約800種類を取りそろえています。また、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマ