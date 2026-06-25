◇セ・リーグヤクルト・吉村―中日・金丸（神宮）DeNA・石田裕―巨人・竹丸（横浜）広島・床田―阪神・村上（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・高橋光―日本ハム・伊藤（ベルーナドーム）ロッテ・ジャクソン―ソフトバンク・大津（ZOZOマリンスタジアム）