JR東海は25日午後、台風7号の接近に伴って、26日（金）夕方～27日（土）にかけて、在来線で大幅な遅れや運休、急遽の運転見合わせなどが発生するおそれがあると発表しました。 【写真を見る】【交通情報】JR在来線 26日(金)夕方～27日(土) 運休や急遽運転見合わせのおそれ 台風7号の接近に伴って JR東海が発表 出かける際は、最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。