長崎地方気象台によりますと、南部、北部、五島では、土砂災害に厳重に警戒してください。 午後5時25分現在、長崎県に発表されている全ての気象警報・注意報は次の通りです。 【長崎地区全域】 「大雨警報」雷注意報 【諫早・大村地区全域】 「大雨警報」雷注意報 【佐世保市(宇久地域を除く)】 「大雨警報」雷注意報 【新上五島町】 「大雨警報」雷注意報 【島原半島全域】 大雨雷注意報 【西彼杵半島全