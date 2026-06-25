熊本の魅力を全国に発信する観光キャンペーンが7月に始まるのを前に、ファミリーマートとのタイアップ商品が発表されました。 【写真を見る】ファミマが熊本の特産品とコラボ！サラダちくわ弁当や「ゆうべに」スイーツなど3商品が九州 約1500店に 7月から3か月にわたって開催される「デスティネーションキャンペーン」は、JRグループが自治体と協力して国内の観光客誘致に取り組むも