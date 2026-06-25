6月25日、関西電力の株主総会が行われ、使用済み核燃料の処分をめぐる質問が相次ぎました。 関西電力は福井県内の原子力発電所に蓄積されている使用済み核燃料を、2035年末までに県外の中間貯蔵施設に搬出する方針ですが、具体的な場所は示されていません。 25日開かれた株主総会では、収容限度に近づく使用済み核燃料をどう処分するのかについて問う複数の声が上がり、関西電力は「青森県の六ヶ所再処理工場やフランスへ