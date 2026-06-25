勤務していた一般財団法人「下川町ふるさと開発振興公社」から売上金を着服したとして、北海道警名寄署は２３日、同法人の元事務員で無職の女（６０）（稚内市）を業務上横領容疑で逮捕した。発表によると、女は同法人の五味温泉事業部で経理を担当していた昨年５月２日頃、売上金１１万円を自分の口座に振り込んで横領した疑い。調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同法人は昨年６月、横領に関与したとし